В США кыргызстанец попал в страшное ДТП, в этот же день в аварии пострадала и его жена

По сообщению, наш соотечественник Алмаз Муминов попал в ДТП 4 октября в 02:30 в городе Канзас-Сити, штат Миссури.
«В данное время он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Переломы и травмы различной степени тяжести. Уже перенес две операции – обе ноги, кишечник, в течение месяца будут еще несколько», - комментирует пользователь.
Далее он добавил, что узнав об этом, его жена выехала в к нему в госпиталь из Чикаго, но не доехав до места назначения, вместе со своей сестрой попала в ДТП. Девушка получила сотрясение мозга и травму, различные ушибы.
Елена Цой – Кабар
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