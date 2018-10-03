ГКНБ прокомментировал информацию об уголовном деле против Икрамжана Илмиянова

Уголовное дело в отношении экс-советника президента Икрамжана Илмиянова ГКНБ не возбуждал. Об этом Vesti.kg сообщили в самом Госкомитете нацбезопасности.
Поясним, отечественные СМИ распространили информацию, согласно которой некий бизнесмен якобы заявил в ГКНБ и Генпрокуратуру о том, что Илмиянов получил от него взятку в размере 150 тысяч долларов. Указывается, что уголовное дело завели именно по данному факту.
Получить комментарий Генпрокуратуры по данному вопросу пока не удалось.
Vesti.kg
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