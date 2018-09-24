В Беларуси задержан бывший таджикский футболист

Правоохранительные органы Беларуси задержали бывшего игрока таджикской футбольной команды 43-летнего Парвиза Турсунова, которого в 2011 году дисквалифицировали из-за бороды. Об этом сообщил один из приятелей Турсунова.

По его словам, Парвиз был задержан 18 сентября в аэропорту Минска, а его жену и четверых детей отправили в Украину.

Сайёра Субхонова, жена Парвиза Турсунова, сообщила 23 сентября по телефону из Киева, что последние несколько лет их семья жила в Дубае (ОАЭ), но из-за проблем с регистрацией они решили перебраться в одну из европейских стран. ​По ее словам, у мужа закончился срок регистрации в Дубае, и он не смог вовремя ее продлить, поэтому семья решила выехать в Турцию, где пробыла три месяца. Но и там не удалось получить регистрацию, и спустя три месяца они прибыли в Украину, а оттуда в Беларусь, чтобы попасть в Европу. Но долгое путешествие было прервано в Минске.

«Мы хотели из Минска доехать на поезде до Бреста, к белорусско-польской границе и попросить убежище в Польше, так как мой муж находился в розыске, хотя он ни в чем не виноват», - сказала Сайёра Субхонова. По ее словам, во время перехода белорусской границы пограничники проверили документы Парвиза и попросили пройти с ними в кабинет. Больше она его не видела. Три дня женщина с детьми находилась в аэропорту, а после ее отправили в Украину.

«Якобы Парвиз находился в списке разыскиваемых лиц за причастность в запрещенному движению «Салафия». После задержания мужа, правоохранители Беларуси ничего не сказали и не дали нам поговорить. Я не видела больше мужа. Отдали его вещи и телефон. Я спросила, откуда я смогу узнать информацию о судьбе мужа, сказали, что можете спросить в своем консульстве. Конкретной информации не дали», - сетует женщина. Связаться с правоохранителями Беларуси не удалось.

Один из родных бывшего футболиста сказал 23 сентября, что несколько лет назад силовые структуры Таджикистана обвинили Парвиза в салафизме и возбудили против него уголовное дело. Сайёра Субхонова говорит, что проблемы мужа с законом начались из-за его бороды. «Все началось, когда он был футболистом. Сначала из-за бороды не разрешили ему играть, потом поставили перед выбором – либо борода, либо футбол. Так он бросил футбол, мы перебрались в Дубай, а его на родине обвинили в салафизме», - сказала она.

Парвиз Турсунов был одним из ведущих игроков футбольной команды высшего дивизиона Таджикистана «Хайр» (Вахдат). Сам дисквалифицированный футболист сказал тогда, что со своей бородой он не расстанется. «Потому что футбол – это мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды – один из важных суннатов пророка Мухаммада», – говорит Парвиз Турсунов.