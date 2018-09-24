В Узбекистане торговец зарезал жену возле своего магазина

21 сентября в Денауском районе Сурхандарьинской области Узбекистана предприниматель зарезал жену рядом со своим магазином, расположенным на центральном рынке. По словам очевидцев, от полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

По словам собеседника из Сурхандарьи, трагедия произошла утром 21 сентября на центральном рынке Денауского района.

– Муж и жена торговали на центральном рынке Денауского района. Утром 21 сентября муж зарезал жену возле своего магазина. Он нанес ей пять ударов ножом. Торговцы с этого рынка вызвали «скорую», но спасти женщину не удалось. Полученные ножевые травмы оказались слишком тяжелыми и несовместимыми с жизнью, она скончалась на месте преступления, – сказал собеседник.

По словам другого собеседника, конфликт между супругами возник из-за денег. "Они арендовали магазин у «базаркома». Не смогли оплатить арендную плату, после чего сильно поссорились. В порыве гнева мужчина зарезал жену", – сказал собеседник.

Глава центрального рынка Денауского района Н. Сафаров отказался комментировать произошедшее, ссылаясь на то, что находится в отпуске.

По данным РОВД Денауского района, районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства местной жительницы ее супругом. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.