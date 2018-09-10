По факту наезда на граждан в районе метро “Марьино” в Москве возбуждено уголовное дело по статье “убийство двух и более лиц”

Об этом сегодня сообщает представительство МВД КР в РФ.



9 сентября 2018 года в представительство МВД КР в РФ на номер "горячей линии" примерно в 08 часов 50 минут (по московскому времени) поступил звонок. Сообщалось, что утром в районе метро «Марьино» около ночного клуба «Аура» совершен наезд на граждан Кыргызстана, в результате которого пострадали около 10 человек.

По предварительной информации инцидент произошел в ночном клубе «Аура» из-за возникшей ссоры, переросшей в конфликт. Когда участники инцидента находились на улице, один из них на своей машине совершил наезд на группу лиц.



Представительство МВД КР совместно с сотрудниками Консульского отдела незамедлительно выехало на место происшествия в целях уточнения полученной информации. На месте совершения преступления правоохранительными органами был задержан гражданин России Сарбишев Бекжан 1997 года рождения, который примерно в 05 часов 59 минут, управляя автомобилем марки «Фольсваген Поло» на проезжей части умышленно, общеопасным способом совершил наезд на граждан Кыргызстана.



Тем самым, своими действиями он причинил телесные повреждения различной степени тяжести 10 гражданам, которые были доставлены в различные медицинские учреждения г.Москвы. Кроме этого гражданин Абдисамат уулу Амантур 1997 года рождения от полученных травм скончался в городской клинической больнице №68 г.Москвы.



В тот же день следственным отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу г.Москвы в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105, ч.3 ст. 30 ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, покушение на убийство, двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).



По предварительной версии гражданин Б.Сарбишев находился в ночном клубе вместе с родственниками, где они отмечали день рождения cестры Д.Сарбишевой. На танцплощадке незнакомые парни начали приставать к именнинице и ее подругам, брат Б.Сарбишев заступился за них, и между ним и неизвестными лицами произошел конфликт, после чего они начали выяснять отношение на улице и позже разошлись. Далее он выждал своих обидчиков на улице и на своем автомобиле совершил наезд на группу граждан. Следствием также установлено, что подозреваемый в момент совершения преступления был трезвым.



Пострадавших 10 человек, среди них один несовершеннолетний, личности еще двух граждан устанавливаются. Представительством МВД КР в РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по району Мариьно г.Москвы и МУР ГУ МВД России по г.Москве проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, причин и мотива преступления.