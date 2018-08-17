В Бишкеке водитель переехал 6-летнего ребенка, и даже не заметил этого

Водитель маршрутки № 281 с пассажирами сбил на пешеходном переходе шестилетнего мальчика на пересечении Тимура Фрунзе и Каховского в районе института Земледелия.
По их словам, ребенок переходил дорогу, когда на него налетела маршрутка.
- Водитель даже не заметил 6-летнего ребенка. Проехав по нему всеми колесами, он остановился лишь на следующем перекрестке. Возмущает, что водитель не только не приостановился на пешеходе, но и настолько превысил скорость, что просто не заметил пострадавшего, - рассказывают шокированные свидетели ДТП.
По словам очевидцев, мальчик, судя по всему, скончался сразу. Свидетели наезда предоставили фото водителя.
В УОБДД КР уже обещали предоставить информацию по этому поводу.
Это еще раз доказывает, что пора принимать меры в отношении водителей общественного транспорта и усиливать безопасность хотя бы на пешеходных переходах .
Иначе, гибель детей так и останется данностью.
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