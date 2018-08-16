МЧС КР: на пожарах спасено 43 человека

Так, за 7 месяца 2018 года по республике произошло 2215 пожаров (в 2017 году 2054) по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось на 7.8%. На пожарах погибло 36 человек, (в 2017 году 44 человек, из них – 1 ребенок), пострадало 25 человек (в 2017 году 15 человек из них 3 детей). На пожарах спасено 43 человеческих жизней (в 2017 году 41человеческих жизней.

По словам Р.Ашырбекова, основными причинами пожаров являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования - 29.2%, неосторожное обращение с огнем - 40.2%, нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов - 0.8%и детская шалость с огнем – 7.1%. От общего числа пожаров 53.1% пожаров произошло в жилом секторе.

Основная доля происшедших пожаров приходится: на Чуйскую область (690), где погибло 15 человек, г.Бишкек (408), где погибло 6 человека, Ошская область (261), где погиб 1 человек, Жалал-Абадская область (280), где погибло 4 человека, Иссык-Кульская область (1182), где погибло 3 человека, Баткенская область (95), где погибло 5 человека из них 1 ребенок. Большинство пожаров произошло в жилом секторе - 1177 пожара, где погибло 28 человек.

«В целях профилактики предупреждения пожаров, недопущения гибели людей на пожарах органами пожарной профилактики республики проводится определенная работа по противопожарной пропаганде. За текущий период 2018 года в средствах массовой информации опубликованы 539 статей и заметок, организованы 470 теле и 2339 радио передач. Проведены противопожарные инструктажи, лекции и беседы с работниками государственных объектов, субъектов предпринимательства и мест массового скопления людей (в сельских управах и квартальных управах) в количестве 1089раз с охватом 50700человек. Направлены 1307 информаций о противопожарном состоянии объектов хозяйствования в органы власти и заинтересованным ведомствам», - отметил Равшанбек Ашырбеков.

МЧС КР напоминает правила пожарной безопасности в летний период:

Чтобы предупредить возникновение пожара в весенне-летний пожароопасный период необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не используйте неисправную электро-установочную арматуру (электророзетки, вилки и выключатели);

- не используйте электронагревательные приборы кустарного производства;

- не храните горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не оставляйте без присмотра включенные бытовые электроприборы, радио и телеаппаратуру, газовые плиты;

- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.

Находясь в лесу, горах помните:

- не бросайте горящих спичек и окурков;

- разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площадке;

- не разводите костер и не сжигайте мусор в пожароопасный период;

- не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов;

- покидая место привала, загасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;

- не оставляйте в лесу промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал;

- не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Соблюдайте изложенные пункты пожарной безопасности, и вы сохраните от уничтожения огнем Ваше жилище, имущество и предотвратите гибель и травматизм людей во время пожара. При ЧС звоните на номер 112, звонок бесплатный.