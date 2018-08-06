На госпредприятии растратили бюджетные миллионы. Возбуждено уголовное дело

Факт злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников ГП «Келечек» выявили сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщают в пресс-службе ГСБЭП.
«Установлено необоснованное завышение расходов на сумму свыше 3 млн сомов, которые должны были быть перечислены в доход республиканского бюджета, - говорится в сообщении. – Плюс необоснованное списание денежных средств на приобретение малоценных быстро изнашивающихся предметов (МБП) на сумму свыше 400 тыс. сомов и нарушения по закупке услуг на общую сумму 3 млн 970 тыс. 400 сомов».
Кроме того, сотрудники госпредприятия нарушили требования постановления правительства КР и Национального банка КР «Об утверждении положения о безналичных расчетах КР», где за наличный расчет была выдана заработная плата, а также приобретены товарно-материальные ценности и услуги на сумму свыше 5 млн сомов.
На основании собранных ГСБЭП и ГКНБ материалов прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 ч.3, ч.4 п.2 (Злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации) УК КР.
В настоящее время ведется следствие.
Пресс-служба ГСБЭП при ПКР
Источник: https://vesti.kg
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