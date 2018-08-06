В выходные утонули двое: 13-летний мальчик и 30-летний мужчина

По сообщению пресс-службы МЧС КР, 5 августа около 18.30 в водохранилище Кемпир-Абад Узгенского района Ошской области утонул мальчик 2005 г.р. Б. уулу Д.
Спасатели выехали на место, но в связи с наступлением темноты в 21:30 мероприятия по поиску были временно приостановлены.
4 августа около 15.30 в реке Нарын в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области утонул 1988 г.р. Б.З.
На поиски были привлечены 17 спасателей. В 20:00 поисковые работы были приостановлены.
Тела утонувших продолжат искать сегодня.
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