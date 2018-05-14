После допроса: Сапар Исаков рассчитывает на справедливость

Как пояснил он журналистам, допрос прошел корректно, но он подписал документ о не разглашении.

На вопрос, почему он причислил президента Сооронбая Жээнбекова к ответственности за случившееся на ТЭЦ Бишкека, он ответил, что предполагал, что соответствующая комиссия вынесет справедливое заключение. «Но такого заключения нет», - считает С.Исаков.

«Надо все делать по справедливости», - сказал он

Tazabek