После допроса: Сапар Исаков рассчитывает на справедливость

Как пояснил он журналистам, допрос прошел корректно, но он подписал документ о не разглашении.
На вопрос, почему он причислил президента Сооронбая Жээнбекова к ответственности за случившееся на ТЭЦ Бишкека, он ответил, что предполагал, что соответствующая комиссия вынесет справедливое заключение. «Но такого заключения нет», - считает С.Исаков.
«Надо все делать по справедливости», - сказал он
Tazabek
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