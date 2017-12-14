Обвиняемых в смерти Гапарова сотрудников АКС ГКНБ оправдали

Председательствующая на процессе судья Кымбат Архарова вынесла приговор.

Замирбек Суваналиев, Алмаз Мусаев, Чынгыз Айманбаев оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления.

Согласно приговору, подсудимые не совершали деяний вопреки интересам службы.

"Следствие не указало, что действия, совершенные подсудимыми, повлекли смерть Гапарова. Экспертные показания в суде подтвердили, что его смерть наступила от сердечного приступа. Любые события могли вызвать эмоциональный стресс. Действия сотрудников ГКНБ не могли вызвать сердечный приступ",- зачитала решение Архарова.

В приговоре указывается, что смерть Гапарова — трагическое стечение обстоятельств, а у подсудимых отсутствовал преступный мотив.

Напомним, трем подсудимым сотрудникам ГКНБ прокурор просил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Абдикерим Гапаров скончался на рабочем месте, причиной смерти называли остановку сердца.

Старший следователь следственного управления ГКНБ Суваналиев обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Мусаев и Айманбаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).

Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза, при том, что по установленному тарифу стоимость арендной платы за указанную площадь составляет порядка 2,5 тысячи сомов в месяц.



25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Абдикерима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.



https://24.kg/obschestvo/70960/