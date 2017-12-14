Обвиняемых в смерти Гапарова сотрудников АКС ГКНБ оправдали

Председательствующая на процессе судья Кымбат Архарова вынесла приговор.
Замирбек Суваналиев, Алмаз Мусаев, Чынгыз Айманбаев оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления.
Согласно приговору, подсудимые не совершали деяний вопреки интересам службы.
"Следствие не указало, что действия, совершенные подсудимыми, повлекли смерть Гапарова. Экспертные показания в суде подтвердили, что его смерть наступила от сердечного приступа. Любые события могли вызвать эмоциональный стресс. Действия сотрудников ГКНБ не могли вызвать сердечный приступ",- зачитала решение Архарова.
В приговоре указывается, что смерть Гапарова — трагическое стечение обстоятельств, а у подсудимых отсутствовал преступный мотив.
Напомним, трем подсудимым сотрудникам ГКНБ прокурор просил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Абдикерим Гапаров скончался на рабочем месте, причиной смерти называли остановку сердца.
Старший следователь следственного управления ГКНБ Суваналиев обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Мусаев и Айманбаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).
Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза, при том, что по установленному тарифу стоимость арендной платы за указанную площадь составляет порядка 2,5 тысячи сомов в месяц.
25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Абдикерима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.
Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.
https://24.kg/obschestvo/70960/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!