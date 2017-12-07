ГУВД г.Бишкек: возбуждено уголовное дело в отношении лиц, совершивших хулиганские действия после ДТП

6 декабря 2017 года, примерно в 17.15 часов, на проезжей части по улице Шопокова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины марки “Мазда Атенза”, под управлением, жителя Чуйской области Сокулукского района, водителя П. А. 1983 года рождения и служебной автомашины «Лада-Приора” отдела охраны ГУГССО МВД КР, старшины милиции А.Кубаталиева. На место происшествия были вызваны сотрудники патрульной милиции УОБДД по г.Бишкек и проведена фиксация дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления наличия алкогольного опьянения, водители были направлены на освидетельствование, где было установлено, что водитель автомашины марки “Мазда Атенза” был в состоянии алкогольного опьянения, у водителя служебной автомашины “Лада-Приора” наличие алкогольного опьянения не выявлено. В ходе разбирательства, по пояснению сотрудников отдела охраны, было установлено, что в тот день сотрудникам отдела охраны ГУГССО МВД поступил вызов в район рынка «Дордой”, но так как место дислокации поста находилось на улице Шопокова, недалеко от места ДТП, сотрудники отдела охраны включив проблесковые маяки и извещая через громкоговоритель, при выезде с места дислокации столкнулись с автомашиной «Мазда Атенза”.

Также, во время проведения фиксации места дорожно-транспортного происшествия, пассажиры автомашины «Мазда Атенза” пытались препятствовать работе сотрудников милиции. Выражаясь нецензурной бранью, пытаясь увезти водителя “Мазды Атенза”, а также разбив видеорегистратор, установленный на служебной автомашине “Лада-Приора” выкрали флеш-карту.

По факту нарушения общественного порядка следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренных статьей 234 (“хулиганство”) Уголовного кодекса КР. По подозрению в совершении преступления задержаны: житель с.Новопавловка Сокулукского района, 1983 года рождения П.А., житель г.Токмок, 1982 года рождения Б.В., жители столицы 1987 года рождения Л.Д. и 1988 года рождения А.Э.



При прохождении медицинского освидетельствования все четверо задержанных оказались в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время обе автомашины водворены на специализированную стоянку. Назначен ряд экспертиз. Проводится всестороннее расследование.