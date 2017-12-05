Пропавший в Литве гражданин Кыргызстана скончался в результате насильственных действий

В отношении гражданина КР Н.Х., водителя дальнего следования, пропавшего в Литве 28 ноября 2017 г. по пути из Каунаса в Клайпеду, посольством КР в Республике Беларусь была проведена работа по выяснению обстоятельств данного инцидента.
4 декабря 2017 г. состоялся телефонный разговор с Главным комиссариатом полиции Каунасского округа, в ходе которого стало известно, что гражданин Н.Х. скончался в результате насильственных действий. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, имеется подозреваемый.
Посольством проводится необходимое консульское содействие.
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