Пропавший в Литве гражданин Кыргызстана скончался в результате насильственных действий



В отношении гражданина КР Н.Х., водителя дальнего следования, пропавшего в Литве 28 ноября 2017 г. по пути из Каунаса в Клайпеду, посольством КР в Республике Беларусь была проведена работа по выяснению обстоятельств данного инцидента.

4 декабря 2017 г. состоялся телефонный разговор с Главным комиссариатом полиции Каунасского округа, в ходе которого стало известно, что гражданин Н.Х. скончался в результате насильственных действий. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, имеется подозреваемый.

Посольством проводится необходимое консульское содействие.