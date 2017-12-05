В столице Кыргызстана задержан подозреваемый в разбойном нападении



В милицию, обратился гражданин, где просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 16 на 17 ноября на одной из столичных улиц столицы применив физическую силу завладели сотовым телефоном марки «Айфон-5» и 15 тысяч сомов.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан 22-летний А.Я.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 («Разбой») УК КР.



Задержанный передан в следственный отдел. Ведется следствие.