Депутат Канатбек Исаев признал на видео своих агитаторов и факт оплаты

Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев свою вину не признает. Об этом заявил журналистам его адвокат Азизбек Турдалиев.

По его словам, делу, по которому проходит фигурантом его подзащитный, придан гриф «Секретно». Канатбеку Исаеву, отметим, инкриминируют попытку насильственного захвата власти и организацию массовых беспорядков.

Адвокат подчеркнул, что Исаев категорически отрицает вину и утверждает, что, может, он и давал деньги, но своим агитаторам, когда сам баллотировался в президенты. Азизбек Турдалиев не смог пояснить, когда Канатбек Исаев встречался с людьми, которые зафиксированы на видео, поскольку депутат сам не помнит. Но он утверждает, подчеркнул юрист, что эти люди работали на партию «Кыргызстан».

«Что касается людей, которые говорили по телефону, и аудиозаписей этих телефонных разговоров, то непонятно, причем тут мой подзащитный. Он их знать не знает, и они о нем не говорили, и с ним тоже, да и власть захватывать Канат Исаев не призывал. На видео понятно, что он отдает деньги, но он же не призывает никого свергать или митинги организовывать. Непонятно также, в рамках какого уголовного дела производилась и съемка, и прослушка. Кто ее санкционировал? ГКНБ? Если нет, то кто им принес эти записи?» — поинтересовался юрист и добавил, что если эти записи не санкционированы, то суд не должен признавать их в качестве доказательства.

Канатбек Исаев арестован и будет находиться под стражей до 30 ноября.



https://24.kg/obschestvo/64400/