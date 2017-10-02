ГКНБ: Заявление О.Бабанова не соответствует действительности

На прошедшей 1 октября 2017 года пресс-конференции кандидат в президенты КР О.Бабанов заявил, что у него имеются данные о якобы имевших место «совещаниях в спецслужбах», на которых обсуждались предвыборные рейтинги О.Бабанова. Подобную же информацию начали использовать иностранные эксперты и СМИ, сотрудничающие с предвыборным штабом О.Бабанова.
В связи с этим, ГКНБ отмечает, что заявления Бабанова не соответствуют действительности.
"Ни он, ни его мнимые предвыборные рейтинги не представляют какого-либо интереса для органов национальной безопасности.
Более того, расцениваем подобные высказывания гражданина Омурбека Бабанова как попытку увести общественное мнение и следствие по делу о подготовке массовых беспорядков с последующей попыткой захвата власти с участием его активного сторонника и членов ОПГ в политическое русло.
В соответствии с изложенным, предлагаем гражданину О.Бабанову предоставить общественности информацию, на которой основывались его публичные заявления. В случае отсутствия таковых, будем считать, что кандидат в президенты О.Бабанов в очередной раз публично соврал и общественность даст его поступкам соответствующую оценку",- отмечено в заявлении ГКНБ.
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