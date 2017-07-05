ГКНБ: На пользователя "Вконтакте" возбуждено уголовное дело



ГКНБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий установил пользователя социальной сети "Вконтакте" под именем Ахмад Асадуллаев, который в своих комментариях вызвал негативную реакцию отдельных интернет-пользователей, унижающих честь и достоинство представителей другой нации.



Установлено, что пользователь А.Дж. через подставное фото в социальной сети "Вконтакте" активно и открыто выражал негативное отношение к представителям другой нации и государственной символике Кыргызстана.



Согласно заключению филолого-политологической экспертизы, в постах данного пользователя имеются признаки действий, направленные на возбуждение национальной вражды и унижение национального достоинства, а равно пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к иной национальности.



По данному факту Следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении А.Дж., опубликовавшего посты и комментарии, по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 299 ("Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР.

Ведется следствие.



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