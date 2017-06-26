В Кочкоре сельчанин сбил трех туристов. Погибла гражданка Германии

Три путешественника из Германии приехали в село Кочкор Нарынской области и искали гостиницу. Когда они пересекали улицу, их сбил 20-летний житель Кочкорского района на Audi 80. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на большой скорости.
От полученных травм на месте происшествия погибла туристка Лиза Хесе, 1984 года рождения.
Пострадавших туристов и водителя госпитализировали в территориальную больницу:
Мариус Шнайдер, 1989 года рождения, гражданин Германии. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Закрытый перелом левой ключицы со смещением. Закрытый перелом пяти ребер слева, закрытый перелом шейки лопатки слева со смещением. Закрытый перелом поясничного отдела позвоночника. Посттравматический шок;
Дуан Кристодоср, 1990 года рождения, гражданин Германии. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб и ссадины лица, обеих предплечий, подвздошной области слева. Ушиб и кровоподтек тазобедренного сустава. Ссадины левого коленного сустава. Ушиб и кровоподтек правой голени;
Н. уулу Азис, 1997 года рождения, водитель автомобиля, житель села Кара-Тоо Кочкорского района. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.
Вначале пострадавших планировалось доставить в Бишкек санавиацией, но из-за их состояния это было отменено.
Сегодня в село Кочкор ожидают приезд сотрудников посольства Германии в Кыргызстане.
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