"Cопротивлялись. Пришлось разбить стекло". Как ФУГИ вошел в "Ак-Кеме"



"Сегодня мы вошли в гостиницу "Ак-Кеме", нам было оказано небольшое сопротивление. Нам не открывали двери. Пришлось разбить стекло. Его мы восстановим. Но милиция обеспечила порядок. Никаких драк не было", - сообщил Zanoza.kg глава ГП "Мулк" при ФУГИ Орозбек Нусувалиев.



По его словам, гостиница "Ак-Кеме" была построена на турецкий кредит, полученный правительством Кыргызстана.



Но из-за запутанных схем в течение последних 20 с лишним лет государство, которое построило гостиницу, не получало прибыли. В прошлом году решением суда объект был передан в собственность государства. Постановлением правительства от 3 февраля 2017 года Минфин передал "Ак-Кеме" в собственность Фонда госимущества.



По словам Нусувалиева, последние несколько месяцев ФУГИ и "Мулк" в частности активно переписывались, несколько раз встречались с руководством гостиницы, просили их, чтобы они мирно освободили объект, однако общего языка не нашли. Уже сегодня гостиница перешла в управление ГП "Мулк": "Гостиница начнет работу в штатном режиме через пару дней. Сейчас там проживает 11 человек. Мы им принесли извинения за неудобства. Еще там помещения арендовал бизнес, в том числе газета "Аргументы и факты - Кыргызстан". Со всеми арендаторами мы встретимся в 11.00. Если у них с договорами все в порядке, мы их просто пролонгируем. Будем с ними сотрудничать".



Глава "Мулк" сообщил, что ФУГИ намерен вести переговоры с бывшим руководством "Ак-Кеме" - семьей Сарымсаковых - с целью урегулировать все вопросы. Также он добавил, что в настоящее время работники гостиницы отказываются им подчиняться: "Почему-то нас бойкотируют все работники. Видимо, их подговорило прежнее руководство. Но у нас никаких намерений кого-то из персонала выгонять или оставлять без работы нет. Кто будет добросовестно относиться к своим обязанностям, останется работать".



Zanoza.kg