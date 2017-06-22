Руслан Сарымсаков: Мы будем оспаривать захват «Ак-Кеме» в международных судах





«Мы будем оспаривать захват отеля «Ак-Кеме» в международных судах»,- заявил его президент Руслан Сарымсаков.

По его словам, гостиничный комплекс является кыргызско-малайзийским предприятием, где 17 процентов акций принадлежат иностранному государству.

«Это нонсенс, когда такого рода распоряжения издает правительство. Сегодня в стране судебный беспредел», — сообщил Руслан Сарымсаков.

Он удивлен: «Как премьер-министр собирается идти на президентские выборы, если начинает работу с противозаконных действий?»

«Сооронбай Жээнбеков, подписывая распоряжение, даже не смотрит, что ему подсовывают. Мы писали ему, что документ противоречит Конституции и другим законам Кыргызстана. Я был у него на приеме, он обещал решить вопрос», — рассказал Руслан Сарымсаков.

Напомним, осенью 2016 года второй аукцион по продаже отеля «Ак-Кеме» провалился, как и первый. Об этом сообщало Министерство финансов. Таким образом, гостиница перешла на его баланс.

Стартовая цена составляла 955 миллионов 805 тысяч сомов. Перед вторыми торгами стоимость отеля снизилась на 10 процентов.

В Судебном департаменте ранее рассказали, что у судоисполнителей находится документ о взыскании с «Ак-Кеме» 452 миллионов 487 тысяч сомов в пользу Минфина.

Сегодня рано утром сотрудники милиции оцепили отель. Всех сотрудников вывели из здания. В номерах остаются постояльцы. В основном это иностранцы.

Источник - 24.kg