Кыргызстанка инициировала свое похищение и потребовала у сестры миллион рублей



Кыргызстанка по имени Айбара вместе с четырьмя соотечественниками инициировала свое похищение и потребовала у родной 22-летней сестры, работающей в городе Чите (Россия), миллион рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает представитель МВД Кыргызстана в странах СНГ Аскат Алиев.



По его словам, 26 мая сестре якобы похищенной 20-летней девушки неизвестные сообщили, что Айбару удерживают четверо парней, и если она не перечислит деньги на карточку сестры, то ту убьют и продадут на органы.



«Девушка в слезах пошла в полицию. Выяснилось, что похищение было спланировано ее младшей сестрой ради денег», — пишет Аскат Алиев.



Источник - 24.kg