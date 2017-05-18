«Сказка» для туристов закончилась

Туристы из России отправились к горному каньону “Сказка” и столкнулись с... угрозами. Местные охранники потребовали за вход сто сомов. Отдыхающие воспротивились и попросили вымогателей показать бумаги, на каком основании они взимают плату. Для ознакомления с документами контролер предложил пройти к стоящей неподалеку машине. Молодой человек сознательно открыл багажник и как бы невзначай, показал лежащую там винтовку.
Но даже такой весомый аргумент не произвел на туристов должного впечатления, и они по–прежнему отказывались платить случайным людям. Тогда молодые люди ответили им, что в каньон они могут пройти бесплатно, но за их безопасность в горах никто не отвечает. Москвичи после этих слов серьезно забеспокоились за свою жизнь.
О своих злоключениях туристы рассказали в соцсетях. Новость мгновенно обрела много читателей. Еще бы, в преддверии курортного сезона в Кыргызстане идут денежные поборы.
На сообщение в Интернете незамедлительно отреагировали и сотрудники областного УВД. По данному факту они провели собственное расследование.
Не прошло и суток, как стражи порядка установили данные этой парочки. Ими оказались 26–летний местный житель и его 16–летний помощник. Молодые люди арендуют земельный участок неподалеку от каньона “Сказка” и берут деньги с туристов за въезд туда на протяжении нескольких лет.
Милиционеры изъяли и пневматическое ружье. Оружие направлено на баллистическую экспертизу. Следователи местного райотдела милиции уже направили запросы в соответствующие госорганы для выяснения законности взимания платы за проход в каньоны.
Юрий КУЗЬМИНЫХ
Источник - "Вечерний Бишкек"
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