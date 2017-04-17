Первомайский райсуд приговорил оппозиционеров к тюрьме от 4 до 20 лет

Сегодня, 17 апреля, в Первомайском райсуде Бишкека продолжилось судебное разбирательство в отношении оппозиционных политиков Дастана Сарыгулова, Бектура Асанова, Эрнеста Карыбекова и Кубанычбека Кадырова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.



Судья огласил приговор и признал четверых подсудимых виновными по всем статьям, предъявленные им во время следствия. Так, суд приговорил Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Дастана Сарыгулова приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказаний условно. Его освободили из-под стражи в зале суда. Эрнеста Карыбекова суд приговорил к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества.



Напомним, в марте в Сети появилась аудиозапись, на которой лидеры Национального оппозиционного движения - бывший депутат ЖК IV созыва Кубанычбек Кадыров, помощник министра внутренних дел во временном правительстве Болота Шера, Дуулатбек Турдуналиев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов обсуждают организацию массовых беспорядков.



13 июня в рамках уголовного дела по их обвинению в приготовлении к насильственному захвату власти в связи с выявлением новых обстоятельств дела, были задержаны в качестве подозреваемых и водворены в ИВС ГКНБ также Дастан Сарыгулов и Эрнест Карыбеков.



Следственное управление ГКНБ сообщило, что в рамках уголовного дела по проекту "Кумтор" рассматривается заявление бывшего руководителя аффилированных с "Камеко" компаний "Кумтор Оперейтинг", "Кумтор Голд" и "Центерра Голд" Леонарда Хоменюка. В нем Хоменюк дает показания о фактах коррупции в действиях бывшего президента "Кыргызалтына" Дастана Сарыгулова, курировавшего реализацию проекта "Кумтор" от кыргызской стороны в 1992-1999-х годах.

Zanoza.kg