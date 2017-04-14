Из Турции в Кыргызстан пытались незаконно провезти 30 кг ювелирных изделий из серебра – ТС 

Сотрудниками таможни «Манас» пресечена попытка незаконного ввоза серебра из Турции в размере 30,9 кг на общую сумму 1 млн 139 тыс 593 сома.
Как сообщили в пресс-службе ГТС, задержан гражданин Кыргызстана «Р.А», который пытался провезти груз через международный аэропорт Манас.
Все собранные материалы по данному факту для рассмотрения и принятия решения переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.
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