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Печать E-mail Подробности Правопорядок 14.04.2017 15:44 Просмотров: 3 Из Турции в Кыргызстан пытались незаконно провезти 30 кг ювелирных изделий из серебра – ТС Сотрудниками таможни «Манас» пресечена попытка незаконного ввоза серебра из Турции в размере 30,9 кг на общую сумму 1 млн 139 тыс 593 сома. Как сообщили в пресс-службе ГТС, задержан гражданин Кыргызстана «Р.А», который пытался провезти груз через международный аэропорт Манас. Все собранные материалы по данному факту для рассмотрения и принятия решения переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики. "Кабар" Добавить комментарий