ГКНБ: Обнаружен подозрительный предмет в школе-гимназии

Как сообщает пресс-центр ГКНБ КР, сегодня в 10.00 часов в дежурную службу «102» ОВД г.Каракол поступил звонок об обнаружении самодельного взрывного устройства (СВУ) в школе-гимназии №11..
На место экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. Территория учебного заведения оцеплена. В ходе осмотра саперами обнаружен черный пакет, внутри которого находился подозрительный предмет.
В настоящее время проводятся техническая экспертиза и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц данному факту.
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