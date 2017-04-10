ГКНБ: Обнаружен подозрительный предмет в школе-гимназии

Как сообщает пресс-центр ГКНБ КР, сегодня в 10.00 часов в дежурную службу «102» ОВД г.Каракол поступил звонок об обнаружении самодельного взрывного устройства (СВУ) в школе-гимназии №11..

На место экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. Территория учебного заведения оцеплена. В ходе осмотра саперами обнаружен черный пакет, внутри которого находился подозрительный предмет.

В настоящее время проводятся техническая экспертиза и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц данному факту.