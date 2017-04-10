Бракованные свидетельства о рождении в Кыргызстане. Подробности скандала

Очепятка длиною в жизнь

В мае 2015 года группа кыргызстанцев — жителей Кадамджайского района — не смогла пересечь границу страны из-за того, что у их детей в свидетельствах о рождении, изготовленных в 2012 году, обнаружили брак.

В документах в верхней части внутренней страницы, в графе «Свидетельство о рождении», микрошрифтом пропечатаны слова «Свидетельство о заключении брака» на кыргызском и русском языках.

В апреле 2013 года кыргызстанцы столкнулись с отсутствием бланков свидетельства о рождении и браке, бланков на смену фамилии, имени, отчества. Информацию тогда подтвердил возглавлявший на тот момент ГРС Эрлан Сапарбаев. Он пояснил, что причиной являлся дважды несостоявшийся тендер на закупку расходных материалов.

По его словам, в первый раз причиной отмены стали процедурные нарушения, а во второй — нехватка участников конкурса. Эрлан Сапарбаев поведал СМИ, что ГРС обратилась в аппарат правительства для получения разрешения на временную закупку бланков.

До проведения тендера правительство поручило нам закупить расходные материалы у типографии «Учкун» на 600 тысяч сомов.

Эрлан Сапарбаев

По его словам, данного объема бланочной продукции должно хватить на два месяца, пока не определится новый поставщик.

Чиновники скрыли победителя

Эрлан Сапарбаев не лгал. Есть протокол совещания от 25 апреля 2013-го, подписанный на тот момент вице-премьер-министром, а ныне главой ГРС Тайырбеком Сарпашевым, в котором говорится: «Учитывая несостоявшийся тендер по закупке услуг на изготовление бланков строгой отчетности (БСО) актов гражданского состояния и острую нехватку БСО, Министерству финансов разрешить ГРС закупить необходимые бланки методом из одного источника у ОАО «Учкун». Объемы: свидетельство о рождении — 40 тысяч штук, свидетельство о заключении брака — 20 тысяч штук и свидетельство о перемене Ф.И.О. — 6 тысяч штук».

Все бы ничего, если бы не одно «но»… Как мы ранее писали, чиновники сознательно вводили общественность в заблуждение. Дело в том, что на самом деле тендер, который в протоколе называют несостоявшимся, все-таки состоялся 28 марта 2013 года. И даже определили победителя — ОсОО «Триада-принт». Правда, выигравших конкурс уведомили лишь спустя полтора месяца с момента вскрытия тендерных заявок. И как уведомили…

«Учкун» бланки отпечатал, но проиграл

В одном письме, попавшем в распоряжение ИА «24.kg», на имя руководства «Триада-принт» от 6 мая 2013 года, статс-секретарь Бактыбек Секимов уведомляет компанию о том, что ее тендерная заявка признана выигравшей, предлагает уплатить гарантийное обеспечение и подписать контракт.

Но руководство «Триада-принт» получает и второе письмо, и тоже 6 мая 2013 года, только за подписью председателя ГРС.

Эрлан Сапарбаев сообщает, что в настоящее время в республике «сложилась весьма сложная ситуация с обеспечением населения документами, что вызывает справедливые нарекания граждан и негативный общественный резонанс».

«Предложенный компанией график поставок бланочной продукции, по нашему мнению, не только не сможет урегулировать сложившуюся ситуацию, но и, возможно, усугубит ее», — говорится в послании.

Также глава ГРС сообщил, что первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев 25 апреля 2013 года провел совещание, по результатам которого поручил закупить необходимые материалы у ОАО «Учкун». Учитывая это и необходимость бесперебойного обеспечения республики бланками, ГРС просит… «рассмотреть возможность их приобретения у ОАО в объемах, указанных в протокольном поручении».

Если просто, это звучит так: «Вы, «Триада», конечно, победили, но давайте вы выкупите у ОАО «Учкун» бланки, которые уже отпечатали, и осуществите поставку в ГРС».

Но с чего вдруг у «Учкуна» оказалась заранее изготовленная продукция? На тот момент статс-секретарь ГРС Бактыбек Секимов, отвечая на вопрос ИА «24.kg», предположил, что в «Учкуне» были «уверены, что вновь выиграют тендер, и заранее отпечатали продукцию». Но победило ОсОО «Триада-принт». И все дружно бросились выручать государственную типографию.

Источник ИА «24.kg» рассказывал, что на каждой встрече чиновники ГРС аргументировали требование «личным распоряжением Тайырбека Сарпашева» и «острой необходимостью получить бланки уже сегодня, а не по договору в течение 10–15 дней». Понимая, что побороть госмашину не удастся, победитель вынужден был согласиться на предложенные условия.

Как вину пытались переложить на частников

И все бы прошло отлично, если бы не брак и попытка возложить ответственность за ошибки на «Триаду принт».

Пятое главное управление МВД приступило к расследованию уголовного дела по факту изготовления бракованных свидетельств о рождении.

Проверка установила: должностные лица ГРС, злоупотребляя должностным положением, заключили невыгодный контракт, по которому закупили у ОсОО «Триада-принт» 40 тысяч бракованных свидетельств о рождении. По предварительным данным, государству причинен ущерб более чем на 600 тысяч сомов.

В «Триада-принт» отреагировали молниеносно и сообщили ИА «24.kg», что не имеют отношения к изготовлению бракованной партии документов. В ГРС подтвердили: свидетельства о рождении серии КР-Х нумерацией с 3230451 по 3270450 отпечатаны в типографии ОАО «Учкун».

По информации источников ИА «24.kg», за указанный период ОАО «Учкун» изготовило и поставило по контракту с ГРС около 360 тысяч бракованных бланков.

Массовое беспамятство чиновников

Тайырбек Сарпашев — оратор хороший: говорит красиво, местами убедительно и со знанием дела отводит все подозрения от себя в другую сторону. Одному местному интернет-изданию он пояснил ситуацию так:

На момент проведения тендера нарушений законов не было, так как предприятие «Учкун» в 2013 году имело статус государственного значения. Было постановление, однако в 2015 году его отменили, так как внесли поправки в закон о госзакупках.

Тайырбек Сарпашев

Красиво, но проблема-то не в этом. Что мешало заключить договор с ОсОО и почему это не сделали? Почему, например, если тендер признали несостоявшимся, спустя 10 дней (6 мая 2013 года) «Триаде» направили уведомление о победе и тут же сообщили о поручении правительства выкупить бланки у ОАО «Учкун»? Вряд ли чиновники ГРС пошли бы на это, не имея поддержки сверху.

Вот и Бактыбек Секимов ранее ИА «24.kg» рассказывал о том, что на том злополучном совещании 25 апреля 2013 года ставил в известность всех присутствующих о том, что тендер состоялся и победитель определен. «А вот почему в правительственном протоколе совещания содержится иная информация, нужно спросить у тех, кто готовил документ», — говорил он.

Другому изданию Тайырбек Сарпашев заявил, что, дескать, в то время он не работал в ГРС. И это верно. Но он курировал ведомство и не мог не знать о кризисе с бланками в стране. А если не знал, тогда грош цена такому члену кабинета министров.

Следующий не помнящий обстоятельств дела — депутат Жогорку Кенеша от СДПК Рыскелди Момбеков, на тот момент являвшийся главой ОАО «Учкун».

Мне звонил сегодня Тайырбек Сарпашев, чтобы уточнить подробности… А я ответил, что сам не помню, как это было, и рекомендовал позвонить моему заместителю Кубату Бейшееву — ныне генеральному директору ОАО «Учкун», так как он лично занимался этим тендером.

Рыскелди Момбеков

И вообще парламентарий не понимает, о каком нанесении ущерба идет речь, если граждане за свои деньги покупали свидетельства о рождении. То, что кыргызстанцы пострадали, Момбекову, видимо, невдомек.

Он пояснил ИА «24.kg», что его допросили еще на стадии расследования дела.

А вот нынешнего главу ОАО «Учкун» Кубата Бейшеева, которому журналист дозвонился, больше интересовало, откуда у последнего номер его мобильного телефона.

Генеральный директор точно помнит, что ни в одном справочнике его контактов нет. А вот нюансов тендера на бланки свидетельства о рождении он, как и предыдущие господа, вспомнить не может.

http://24.kg/obschestvo/49082/