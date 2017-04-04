Три месяца проведший в Сирии гражданин рассказал, как его завербовали



Как информировал пресс-секретарь Ошского ГУВД Замир Сыдыков, задержанный – 25 летний житель города Оша. По словам задержанного, он занимался куплей-продажей автомашин в Оренбурге, но впоследствии его обманным путем завербовали два парня чеченской национальности.



"Когда жил в Оренбурге, познакомился с двумя парнями-чеченцами. Они мне рассказали многое об исламе, отправляли по интернету видео и фотоматериалы. Много говорили, что надо помогать сирийским мусульманам. Потом встретились. Меня непрерывно агитировали отправиться в Сирию. В итоге я решил поехать. Билеты купили чеченцы, как они обещали, меня в аэропорту встретил турок, помог пересечь границу с Сирией. Два месяца я был в тренировочном лагере, меня обучили Корану, исламским молитвам, сражаться, силовым методам борьбы. Спустя два месяца меня включили в группу "Ганибат". Целью этой группы явление добыча средства для наших командиров из ИГИЛ путем ограбления богатых людей. В этих целях меня после окончания тренировочного этапа вместе с двумя приятелями переправили в Турцию. По прибытии в Турцию попал в руки полиции. Они меня депортировали в Кыргызстан", - рассказал задержанный в своих показаниях.



По его словам, в тренировочном лагере, было приблизительно 10 кыргызстанцев.



"После завершения предварительных следственных мероприятий задержанный будет передан Госкомитету по нацбезопасности для проверки показаний", - сказал З. Сыдыков.



Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/society/58904/