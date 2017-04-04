Три месяца проведший в Сирии гражданин рассказал, как его завербовали

Как информировал пресс-секретарь Ошского ГУВД Замир Сыдыков, задержанный – 25 летний житель города Оша. По словам задержанного, он занимался куплей-продажей автомашин в Оренбурге, но впоследствии его обманным путем завербовали два парня чеченской национальности.
"Когда жил в Оренбурге, познакомился с двумя парнями-чеченцами. Они мне рассказали многое об исламе, отправляли по интернету видео и фотоматериалы. Много говорили, что надо помогать сирийским мусульманам. Потом встретились. Меня непрерывно агитировали отправиться в Сирию. В итоге я решил поехать. Билеты купили чеченцы, как они обещали, меня в аэропорту встретил турок, помог пересечь границу с Сирией. Два месяца я был в тренировочном лагере, меня обучили Корану, исламским молитвам, сражаться, силовым методам борьбы. Спустя два месяца меня включили в группу "Ганибат". Целью этой группы явление добыча средства для наших командиров из ИГИЛ путем ограбления богатых людей. В этих целях меня после окончания тренировочного этапа вместе с двумя приятелями переправили в Турцию. По прибытии в Турцию попал в руки полиции. Они меня депортировали в Кыргызстан", - рассказал задержанный в своих показаниях.
По его словам, в тренировочном лагере, было приблизительно 10 кыргызстанцев.
"После завершения предварительных следственных мероприятий задержанный будет передан Госкомитету по нацбезопасности для проверки показаний", - сказал З. Сыдыков.
Источник: sayasat.kg
http://www.gezitter.org/society/58904/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!