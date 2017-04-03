Суд не поддержал наложение ареста на имущество Алмаза Усенова и Абдиля Сегизбаева



Первомайский районный суд Бишкека вынес определение об отказе наложить арест на имущество председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева и главы информационного отдела аппарата президента КР Алмаза Усенова. Тем самым судья Алмаз Калыбаев отказал в удовлетворении ходатайства по иску секретариата фракции «Ата Мекен».



Заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации было подано депутатами Жогорку Кенеша Омурбеком Текебаевым, Алмамбетом Шыкмаматовым и Аидой Саляновой. По их мнению, и Сегизбаев, и Усенов якобы распространяли в СМИ информацию о связи трех нардепов с оффшорной компанией в Белизе. При этом Шыкмаматов и Салянова отказались от компенсации, а Текебаев оценил сумму морального вреда в 60 миллионов сомов.



Как пояснил «Азаттыку» юрист партии Канатбек Азиз, рассмотрение самого иска состоится 11 апреля 2017 года. «Но по поводу заявления «о принятии мер по обеспечению иска путем наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество ответчиков», поданного в рамках иска, судья уже вынес отрицательное решение», - сообщил адвокат.



Ранее Алмаз Усенов назвал действия депутатов «проявлением истерики». «Активность депутатов «Ата Мекен» связана с тем, что правоохранительные органы начали раскрывать коррупционные дела с их участием. И в скором времени, уверен, общественность узнает много интересного из их бурного прошлого. Больше всего они боятся этого», - написал он на своей странице в «Фейсбуке».



В ГКНБ же заявили, что депутаты «могут подавать в суд, так как имеют право».



Напомним, ГКНБ сообщил о получении документов (апостиль) из официальных органов Белиза, свидетельствующих о заинтересованности трех действующих депутатов Жогорку Кенеша в том, что в апреле 2012 года компания «Саутфилд» (владельцем, которой предположительно является Максим Бакиев) могла выручить от продажи ненационализированной на тот момент части акций ЗАО «Альфа Телеком» (более 50 % акций) сумму, превышающую 50 млн долларов.



В распространенных аппаратом президента фотокопий документов указаны имена трех депутатов от фракции «Ата Мекен» - Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.



Источник - "Азаттык"