Осужденные ИК-3 остались без героина

31 марта 2017 года сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД и сотрудники ГКНБ КР при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Аламединского района обнаружили пакет синего цвета, в котором находилось вещество белого цвета с резким специфическим запахом, напоминающим запах уксуса. Общий вес обнаруженного героина составил 1 кг. 500 гр.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что наркотики предназначены для распространения среди наркозависимой категории осужденных исправительной колонии №3 в Петровке.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Назначена судебно-химическая экспертиза.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к наркопреступлению. Ведется следствие.