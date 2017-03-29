Арестован глава ОАО «Кыргызнефтегаз»

Арестован председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Жениш Джумашов.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 221 часть 3 «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» УК КР. Кроме того, его обвиняют в присвоении или растрате вверенного имущества.

http://24.kg/proisshestvija/48228/