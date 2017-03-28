Адвокат Садыра Жапарова обжалует меру пресечения

По его словам, на днях он подаст апелляцию в Бишкекский городской суд. Он также сказал, что никаких подробностей по делу своего подзащитного не может предоставить, так как дал подписку о неразглашении.
Отметим, Садыр Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти УК КР. По результатам расследования 26 марта ему предъявлено обвинение.
Решением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Судом определено место содержания — СИЗО-1 Бишкека.
http://24.kg/obschestvo/48047/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!