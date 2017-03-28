Адвокат Садыра Жапарова обжалует меру пресечения

По его словам, на днях он подаст апелляцию в Бишкекский городской суд. Он также сказал, что никаких подробностей по делу своего подзащитного не может предоставить, так как дал подписку о неразглашении.

Отметим, Садыр Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти УК КР. По результатам расследования 26 марта ему предъявлено обвинение.

Решением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Судом определено место содержания — СИЗО-1 Бишкека.

http://24.kg/obschestvo/48047/