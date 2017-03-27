Садыр Жапаров содержится в обычной четырехместной камере

Экс-депутата Садыра Жапарова, несколько дней назад вернувшегося в Кыргызстан, содержат в обычной четырехместной камере. Об этом «Вести.kg» сообщил пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Александр Никсдорф.
– Жапаров находится в СИЗО на общих условиях, в камере с тремя другими задержанными, – рассказал он. – Прямо сейчас у него находится адвокат, родственников тоже пускают. Беспокоиться за его безопасность нет оснований.
Ранее в отечественных СМИ прошла информировали о том, что политика якобы держат в спецкамере СИЗО-1 на основании статьи о «Собственной безопасности».
«Доступ к камере имеют дежурный контролер и офицер. В камере есть видеокамера», – говорилось в прессе.
Как известно, Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении Садыра Жапарова в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Бывшего депутата поместили в СИЗО-1 26 марта. По результатам медосмотра состояние его здоровья стабильное.
Напомним, 25 марта его задержали и доставили в Госкомитет нацбезопасности. 26 марта ему предъявили обвинение по статьям 227 («Угроза убийством»), 341 («Захват заложника»), 113 («Хулиганство») и 234 («Применение насилия представителю власти») Уголовного кодекса.
По данным следствия, 7 октября 2013 года во время митинга в Караколе участники акции протеста насильно поместили в машину полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева, тем самым взяв его в заложники. Машина, в которой находился Каптагаев, принадлежала родственнику Жапарова Бакыту Куланбаеву. Показания свидетелей говорят о том, что организатором митинга являлся Садыр Жапаров.
Ольга Федорчук
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45354&Itemid=83
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