Садыр Жапаров содержится в обычной четырехместной камере



Экс-депутата Садыра Жапарова, несколько дней назад вернувшегося в Кыргызстан, содержат в обычной четырехместной камере. Об этом «Вести.kg» сообщил пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Александр Никсдорф.



– Жапаров находится в СИЗО на общих условиях, в камере с тремя другими задержанными, – рассказал он. – Прямо сейчас у него находится адвокат, родственников тоже пускают. Беспокоиться за его безопасность нет оснований.



Ранее в отечественных СМИ прошла информировали о том, что политика якобы держат в спецкамере СИЗО-1 на основании статьи о «Собственной безопасности».



«Доступ к камере имеют дежурный контролер и офицер. В камере есть видеокамера», – говорилось в прессе.



Как известно, Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении Садыра Жапарова в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Бывшего депутата поместили в СИЗО-1 26 марта. По результатам медосмотра состояние его здоровья стабильное.



Напомним, 25 марта его задержали и доставили в Госкомитет нацбезопасности. 26 марта ему предъявили обвинение по статьям 227 («Угроза убийством»), 341 («Захват заложника»), 113 («Хулиганство») и 234 («Применение насилия представителю власти») Уголовного кодекса.

По данным следствия, 7 октября 2013 года во время митинга в Караколе участники акции протеста насильно поместили в машину полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева, тем самым взяв его в заложники. Машина, в которой находился Каптагаев, принадлежала родственнику Жапарова Бакыту Куланбаеву. Показания свидетелей говорят о том, что организатором митинга являлся Садыр Жапаров.



Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45354&Itemid=83