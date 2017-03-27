В УВД рассказали подробности убийства подполковника милиции из-за ревности



Подполковника милиции Управления внутренних дел Оша Таирбека Умарова убил ревнивый муж женщины, работавшей в магазине недалеко от места работы милиционера. Об этом сообщают из УВД южной столицы.

Как уточняется, по подозрению в убийстве наркоборца была задержана семья из четырех человек - глава семейства, его супруга, их сын и родной брат женщины.

Глава семейства, Д. Ш., 1972 года рождения, признался в убийстве милиционера и сообщил, что к данному преступлению причастен только он сам, а его члены семьи ничего не знали.

Со слов подозреваемого, ныне убитый Умаров часто приходил в магазин, где работает его жена. 21 марта, когда они всей семьей и с соседями готовились к празднованию Нооруза, на сотовый телефон его жены позвонил Умаров и попросил ее приехать на работу. Якобы милиционер хочет отдать свой долг. Она поехала.

"Через 20 минут я поехал за ней и увидел там, как моя жена спокойно разговаривает с Таирбеком. Я уже был в нетрезвом состоянии и подошел к ним. Сам Таирбек тоже был пьян. У нас произошла словесная перепалка, и мы решили разобраться во всем, как говорится, по-мужски. Отъехали. Там у нас продолжилась перепалка, и я ударил его по голове костылем, с которым ходил. У меня была сломана нога. От удара Таирбек присел и начал угрожать мне. Испугавшись, я схватил камень и ударил его еще несколько раз", - рассказал задержанный.

По словам Д. Ш., когда он нес Таирбека к его машине, тот выражался нецензурной бранью в его адрес. Д. Ш. положил его на заднее сиденье автомобиля, вытащил ключ зажигания, закрыл машину, выбросил ключ в речку и уехал.

"Я приехал к себе домой, где все готовились к Ноорузу. Рассказал, что Таирбек уехал и что все нормально. Все это случилось из ревности к жене, я совершенно не хотел убивать его", - заключил подозреваемый.

Следствием установлено, что в 2008 году Д. Ш. был судим в Бишкеке. Ведется следствие.

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