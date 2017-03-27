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Печать E-mail Подробности Правопорядок 27.03.2017 11:40 Просмотров: 4 Садыр Жапаров останется под стражей до конца срока следствия

25 марта гражданин Садыр Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР. По результатам расследования, 26 марта Жапарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.4 – 227 ч.2 п.1,3, ст.30 ч.4 - ст.341 ч.2, ст.30 ч.4 - ст.113 ч.2 и ст.30 ч.4 - ст.234 ч.3 п.3 Уголовного кодекса и решением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Судом определено место содержания СИЗО-1 г.Бишкек. Пресс-центр ГКНБ

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