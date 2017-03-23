ГКНБ получил по делу Омурбека Текебаева неопровержимые доказательства

Следственным управлением ГКНБ установлены все обстоятельства создания Омурбеком Текебаевым устойчивой коррупционной связи с отдельными гражданами Кыргызстана. Их целью являлось получение денежных средств в особо крупном размере от лиц, заинтересованных в 2010 году в контроле над компанией MegaCom.
Доказательства совершения Омурбеком Текебаевым преступления подтверждены свидетельскими показаними и документами, которые по требованию законодательства до окончания следствия не могут разглашаться.
Расследование уголовного дела проводится строго в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. По результатам расследования уголовного дела суд даст оценку полученным доказательствам и определит степень виновности обвиняемых.
Омурбека Текебаева заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 апреля. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.
http://24.kg/obschestvo/47702/
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