Оглашение приговора лидерам оппозиции Кыргызстана переносится

Оглашение приговора лидерам «Народного парламента» и движения «Эл куну» Кубанычбеку Кадырову, Бектуру Асанову, Дастану Сарыгулову и Эрнсту Карыбекову переносится на неопределенный срок.
По словам Адиля Турдукулова, сегодня на процессе должен был выступить с последним словом Кубанычбек Кадыров, но из-за болезни судьи заседание отложили.
Гособвинение попросило для Дастана Сарыгулова 12 лет лишения свободы, Бектура Асанова — 15, Кубанычбека Кадырова — 16 лет, Эрнеста Карыбекова — 22 года тюрьмы с конфискацией имущества.
Их арестовали в 2016 году по обвинению в попытке насильственного захвата власти и шпионаже.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужила аудиозапись, появившаяся в Интернете. На ней зафиксировано, как задержанные делят государственные посты в случае захвата власти.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/47617/
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