Оглашение приговора лидерам оппозиции Кыргызстана переносится

Оглашение приговора лидерам «Народного парламента» и движения «Эл куну» Кубанычбеку Кадырову, Бектуру Асанову, Дастану Сарыгулову и Эрнсту Карыбекову переносится на неопределенный срок.



По словам Адиля Турдукулова, сегодня на процессе должен был выступить с последним словом Кубанычбек Кадыров, но из-за болезни судьи заседание отложили.

Гособвинение попросило для Дастана Сарыгулова 12 лет лишения свободы, Бектура Асанова — 15, Кубанычбека Кадырова — 16 лет, Эрнеста Карыбекова — 22 года тюрьмы с конфискацией имущества.

Их арестовали в 2016 году по обвинению в попытке насильственного захвата власти и шпионаже.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужила аудиозапись, появившаяся в Интернете. На ней зафиксировано, как задержанные делят государственные посты в случае захвата власти.



Ссылка: http://24.kg/obschestvo/47617/