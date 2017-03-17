Бишкекская милиция раскрыла два разбойных нападения. Подозреваемые водворены в ИВС



16 марта 2017 года с заявлением в милицию обратился 20-летний бишкекчанин Т.М.. Молодой человек сообщил, что в ночь с 15 на 16 марта около 01:00 часов возле магазина “Гоин”, расположенного по улице Советской, группа неизвестных лиц, угрожая ножем и пистолетом неизвестной марки завладели сотовым телефоном “Самсунг”. Сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района при проведении оперативной работы по “горячим следам” задержаны 18-летние А.А., и Т.Ч., 20-летний Д.О. На данный момент Следственный отдел территориального управления ОВД проводятся необходимые процессуальные действия для возбуждения уголовного дела. Предварительно, данный факт квалифицируется по признакам преступления предусмотренного статьей 168 УК КР (разбой).



Кроме того, оперативники Первомайского УВД раскрыли разбойное нападение, совершенное в конце февраля на один из столичных магазинов “Народный”.



26 февраля в милицию обратилась 38 летняя бишкекчанка Д.И., заявительница сообщила, что в ночь с 25 на 26 февраля около 00:20 часов двое неизвестных в масках, угрожая пистолетом кассиру, завладели денежными средствами. Сумма не уточняется. Собрав деньги в сумку злоумышленники выбежали, однако им не удалось довести преступный умысел до логического завершения. Сотрудникам службы безопасности супермаркета удалось вырвать у разбойников сумку с деньгами. После чего злоумышленники скрылись.

Следственным подразделением территориального УВД по данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьёй 168 УК КР (разбой). При проведении оперативной работы, 15 марта, сотрудники уголовного розыска Первомайского УВД задержали троих уроженцев Джалал-Абадской области, подозреваемых в совершении указанного преступления – 18-летних М.Б., Ж.У. и 19 –летнего К.С.



Лица подозреваемые в совершении указанных преступлений водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Проводится дальнейшее расследование.