В Московском районе Кыргызстана задержаны подозреваемые в серии разбойных нападений

9 февраля 2017 года в отдел милиции Московского района обратилась продавец торгового павильона в селе Петровка и сообщила о совершенном разбойном нападении. По ее словам, неизвестные в медицинских масках, вооруженные предметом похожим на пистолет ворвались в магазин, похитили дневную выручку 22 тыс.сом.
Также, 24 февраля 2017 года трое неизвестных лиц совершили разбойное нападение на жителя села Сокулук. В селе Беловодское трое неизвестных лиц азиатской внешности в возрасте 20-25 лет, угрожая неустановленным пистолетом 38-летнему жителю Сокулукского района, отобрали деньги и ключи от автомашины марки «Тайота-Ипсун».
7 марта 2017 года похожее преступление было совершено в магазине села Петровка. Аналогичным способом злоумышленники похитили из кассы около 9 тысяч сомов и некоторые товары из магазина.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОВД Московского района установили личности налетчиков. Ими оказались: житель села Беловодское 1993 г.р. и житель села Пригородное 1985 г.р. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержания остальных соучастников преступления.
По данным фактам следственным отделом ОВД Московского района возбуждено уголовное дело по ст. 168 (разбой) УК КР. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведется расследование.
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