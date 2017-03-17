В Бишкеке мужчина оказал сопротивление милиции и угрожал, что выпрыгнет из окна. Дебошира задержали



В дежурную часть УВД Свердловского района, со службы «102» поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов расположенных по проспекту Чуй, слышен шум скандала.



Около 20.00 на место происшествия прибыли сотрудники ГОМ №10 УВД Свердловского района. По приезду милиционерами установлено, что неизвестный молодой человек в возрасте 20-25 лет находится в состоянии алкогольного опьянения, дебоширит. На просьбы сотрудников успокоиться, мужчина стал угрожать, что выпрыгнет из окна, нецензурно выражался, оказывал активное физическое сопротивление.

В последующем, милиционеры задержали дебошира и доставили в ближайшее отделение ОВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 234 УК КР («хулиганство связанное с сопротивлением представителю власти»). Следует отметить, что санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



В отношении обвиняемого - 20-летнего бишкекчанина К.А, избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО №1 г. Бишкек. Проводится дальнейшее расследование.