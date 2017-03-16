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Правопорядок
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Вышел приговор суда по митингу в Саруу, один из подсудимых осужден на 8 лет тюрьмы

 

Об этом АКИpress сообщил прокурор Бакыт Доктурбеков. Подсудимым было предъявлено обвинение в блокировке дороги, силовом захвате и отключении подстанции в Тамге.

 

Приговор сегодня, 15 марта, зачитал председательствующий судья Эрнис уулу Айбек.

 

Подсудимые осуждены:

 

- Айбек Сарыбаев на 8 лет колонии усиленного режима;

 

- Кайрат Качаганов на 4 года лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;

 

- Дастан Жунушбаев на 4 года лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 1 год;

 

- Абай Узаков на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;

 

- Акылай Кенекеева на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;

 

- Кубат Токсобаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;

 

- Замир Минбаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 1 год;

 

- Талант Ылаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года.

 

Под стражей находится Сарыбаев Айбек, остальные: Кайрат Качаганов, Абай Узаков, Талант Ылаев, Замир Мендибаев, Дастан Жунушбаев, Кубат Токсобаев и Акылай Кеникеева находятся под домашним арестом.

 

7 октября 2013 года в селе Саруу Иссык-Кульской области прошел митинг против золотодобывающей компании "Кумтор". Митингующие перекрыли дорогу. Сельчане и конники направились в Каракол, где взяли в заложники экс-полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

 

Ранее прокуратура Иссык-Кульской области возбуждала уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.227 ("Захват заложников"), ст.234 ("Хулиганство"), ст.113 ("Угроза убийством"), ст.341 ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 168 ("Разбой"), ст.125 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса.

Следственное управление ГКНБ возбуждало уголовное дело по ст.233 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса.

Процесс начался в апреле 2014 года.

 

Источник: Баракелде
 http://www.gezitter.org/society/58446/ 

           
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