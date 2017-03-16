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Печать E-mail Подробности Правопорядок 16.03.2017 10:45 Просмотров: 5 Вышел приговор суда по митингу в Саруу, один из подсудимых осужден на 8 лет тюрьмы Об этом АКИpress сообщил прокурор Бакыт Доктурбеков. Подсудимым было предъявлено обвинение в блокировке дороги, силовом захвате и отключении подстанции в Тамге. Приговор сегодня, 15 марта, зачитал председательствующий судья Эрнис уулу Айбек. Подсудимые осуждены: - Айбек Сарыбаев на 8 лет колонии усиленного режима; - Кайрат Качаганов на 4 года лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года; - Дастан Жунушбаев на 4 года лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 1 год; - Абай Узаков на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года; - Акылай Кенекеева на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года; - Кубат Токсобаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года; - Замир Минбаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 1 год; - Талант Ылаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года. Под стражей находится Сарыбаев Айбек, остальные: Кайрат Качаганов, Абай Узаков, Талант Ылаев, Замир Мендибаев, Дастан Жунушбаев, Кубат Токсобаев и Акылай Кеникеева находятся под домашним арестом. 7 октября 2013 года в селе Саруу Иссык-Кульской области прошел митинг против золотодобывающей компании "Кумтор". Митингующие перекрыли дорогу. Сельчане и конники направились в Каракол, где взяли в заложники экс-полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Ранее прокуратура Иссык-Кульской области возбуждала уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.227 ("Захват заложников"), ст.234 ("Хулиганство"), ст.113 ("Угроза убийством"), ст.341 ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 168 ("Разбой"), ст.125 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса. Следственное управление ГКНБ возбуждало уголовное дело по ст.233 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса. Процесс начался в апреле 2014 года. Источник: Баракелде

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