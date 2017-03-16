Вышел приговор суда по митингу в Саруу, один из подсудимых осужден на 8 лет тюрьмы

Об этом АКИpress сообщил прокурор Бакыт Доктурбеков. Подсудимым было предъявлено обвинение в блокировке дороги, силовом захвате и отключении подстанции в Тамге.
Приговор сегодня, 15 марта, зачитал председательствующий судья Эрнис уулу Айбек.
Подсудимые осуждены:
- Айбек Сарыбаев на 8 лет колонии усиленного режима;
- Кайрат Качаганов на 4 года лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;
- Дастан Жунушбаев на 4 года лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 1 год;
- Абай Узаков на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;
- Акылай Кенекеева на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;
- Кубат Токсобаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года;
- Замир Минбаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 1 год;
- Талант Ылаев на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 Уголовного кодекса условно с испытательным сроком 3 года.
Под стражей находится Сарыбаев Айбек, остальные: Кайрат Качаганов, Абай Узаков, Талант Ылаев, Замир Мендибаев, Дастан Жунушбаев, Кубат Токсобаев и Акылай Кеникеева находятся под домашним арестом.
7 октября 2013 года в селе Саруу Иссык-Кульской области прошел митинг против золотодобывающей компании "Кумтор". Митингующие перекрыли дорогу. Сельчане и конники направились в Каракол, где взяли в заложники экс-полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.
Ранее прокуратура Иссык-Кульской области возбуждала уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.227 ("Захват заложников"), ст.234 ("Хулиганство"), ст.113 ("Угроза убийством"), ст.341 ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 168 ("Разбой"), ст.125 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса.
Следственное управление ГКНБ возбуждало уголовное дело по ст.233 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса.
Процесс начался в апреле 2014 года.
Источник: Баракелде
http://www.gezitter.org/society/58446/
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