В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ветерана ВОВ Леонида Тузова - фото

Днем 13 марта 2017 года в квартиру ветерана постучалась женщина средних лет. Она сказала, что беременна и попросилась в туалет. Гражданин Л.Тузов впустил злоумышленницу, следом за которой в квартиру ворвался ее подельник.
Когда женщина в возрасте 35-40 лет направилась в туалет в это время потерпевший Л.Тузов провожал ее в коридоре, и увидел, что вторая женщина в возрасте 25-30 лет подошла к нему сзади с ножом в руках и угрожая физической расправой потребовала зайти в комнату, затем они связали руки и ноги потерпевшего галстуком, положили его на диван и требовали сказать
им место хранения денег. На что потерпевший ответил, что он не располагает денежными средствами. Затем они разбросали вещи и обыскали ценные вещи и забрали деньги в сумме 182 000 сомов, планшет “Самсунг Гелекси Таб-4”, мобильный телефон “Нокия”, ордена и медали ветерана Великой Отечественнной Войны. Позже потерпевшему удалось высвободиться, выйти на улицу, позвать на помощь.
К раскрытию преступления подключились лучшие оперативники отдела по борьбе с разбойными нападениями УУР ГУВД г.Бишкек, которые в течение суток установили и задержали злоумышленниц. Ими оказались 45-летняя Л.В. жительница Чуйской области и 18-летняя А.Н. жительница г.Бишкек. При обыске по месту проживания задержанных были обнаружены похищенные у ветерана денежные средства 90 тыс.сомов, один планшет, 24 штук похищенных медалей и орденов, портмоне две штуки и 12 штук денежных монет разных стран с разным номиналом, куртка и летние сандали принадлежащие ветерану ВОВ.
Сотрудниками УВД Ленинского ра йона по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 УК КР (разбой). Задержанные в порядке ст. 94 УПК КР водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время проводится все необходимые оперативно-следственные мероприятия направленные на установление задержанных лиц к совершению других преступлений.
Управление уголовного розыска ГУВД столицы просит обратиться граждан, которые могли пострадать от преступных действий задержанных по следующим номерам телефонов 0 0-553-21-00-01 или же 102. Анонимность гарантируется.
Фото предоставлено сотрудниками пресс-службы ГУВД г.Бишкек
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