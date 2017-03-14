В Бишкеке задержан подозреваемый в покушении на убийство продавца павильона



9 марта 2017 года примерно в 20:40 часов в дежурную часть УВД Октябрьского района г.Бишкек поступило сообщение о том, что возле домов расположенных в микрорайоне 6, неизвестное лицо напал с ножом на продавца павильона, после чего скрылся с места преступления.



По данному факту следственным отделом УВД Октябрьского района г. Бишкек было возбуждено уголовное дело по статье 28-97 (“Покушение на убийство”) УК КР.



При проведении оперативно розыскных мероприятий направленных на раскрытие данного преступления, сотрудниками уголовного розыска УВД Октябрьского района г. Бишкек за совершение данного преступления был задержан 32-летний Ч.М., уроженец Чуйской области, ранее судим по ст.168 (“разбой”) УК КР.



В ходе следствия доказана причастность подозреваемого еще к двум тяжким преступлениям.



В настоящее время следственным отделом УВД Октябрьского района продолжают проверять задержанного на причастность к совершению других преступлений. Пострадавших от действий этого человека, милиция просит обращаться по телефонам: 0553 102 130; 0551 102 180; 0 (312) 54 41 84.