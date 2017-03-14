ГКНБ задержан активный член экстремисткой организации “Хизбут-Тахрир”



7 марта 2017 года ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья РЭО “Хизбут-Тахрир”, осуществляющего антиконституционную деятельность и распространение идеологии построения теократического государства “Халифат” в г.Кара-Суу Ошской области задержан гражданин КР – Т.М., 1959 г.р., уроженец и житель г.Кара-Суу Ошской области, ранее судимый по ст. 299 УК КР (“Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды”).

По результатам теологической экспертизы изъятых печатных изданий органами ГКНБ КР в отношении Т.М. возбужденно уголовное дело по ст.299-1 ч.2 (“Организация деятельности общественного объединения и религиозной организации либо иной организации в отношении которых судом принято решение и ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности, а также вовлечением граждан в их деятельность”) и ст. 299-2 ч.2 п.5 УК КР (“Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование, в том числе демонстрация символики или атрибутике экстремистских или террористических организаций лицом, ранее судимым за преступления экстремистского или террористического характера”).

Задержанный Т.М. водворен в СИЗО ГКНБ.