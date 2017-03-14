Уголовное дело по факту нападения на Леонида Тузова находится на личном контроле министра ВД



13 марта 2017 года в 11:42 часов в службу “102” ГУВД г. Бишкек поступило сообщение о том, что совершено нападение на Леонида Тузова, проживающего в Ленинском районе столицы.

Напомним, что Леонид Васильевич Тузов – один из известнейших, старейших преподавателей КНУ. Ему 92 года.



Как сообщил пострадавший, утром в квартиру постучалась женщина средних лет. Она сказала, что беременна и попросилась в туалет. Гражданин Тузов впустил злоумышленницу, следом за которой в квартиру ворвалась ее подельница. Женщины связали ветерана и завладели крупной суммой денег, боевыми и государственными наградами ветерана. Позже потерпевшему удалось высвободиться, выйти на улицу, позвать на помощь.



В настоящий момент следственным отделом УВД Ленинского района проводятся необходимые процессуальные действия для возбуждения уголовного дела.



Предварительно, данный факт квалифицируется по признакам преступления предусмотренного статьей 168 УК КР (“разбой”).



Для выявления следов преступления, установления свидетелей и очевидцев, задержания злоумышленников по “горячим следам” следственно-оперативная группа территориального УВД провела многочасовую работу на месте происшествия. На данный момент известны приметы преступниц, составлены словесные портреты, ведется широкомасштабная оперативная работа.

Раскрытие преступления взято под личный контроль руководства МВД КР.