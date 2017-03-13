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Печать E-mail Подробности Правопорядок 13.03.2017 14:09 Просмотров: 1 В Бишкеке задержана преступная группа, грабившая иностранцев Сотрудниками отдела по делам иностранцев УУР ГУВД г. Бишкек совместно в оперативниками УВД Первомайского района, задержана группа лиц, подозреваемых в разбойных нападениях на иностранных граждан.



Так, 5 марта 2017 года в УВД Свердловского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился 22-летний гражданин Турции О. Ш.. Заявитель сообщил, что четверо неизвестных, азиатской национальности, примерно 04:55 часов, находясь на пересечении улиц Осмонкула и Иваницина г. Бишкек, избили и завладели серебренной цепочкой стоимостью 100 долларов США, после чего скрылись в неизвестном направлении.



Также в УВД Первомайского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Турции 26-летний А.Г., о принятии законных мер в отношении неизвестных лиц. 21 января 2017 г. злоумышленники находясь на пересечении улиц Тоголок Молдо и Киевская г. Бишкек, без причин избили и похитили портмоне, в котором находились деньги в сумме 1000 сомов, банковская карточка, водительское удостоверение на имя потерпевшего и сотовый телефон марки “Самсунг-Гелекси” стоимостью 11000 сомов.



3 марта 2017 года примерно в 05:00 часов утра неизвестные лица применив физическую силу и угрожая пистолетом неустановленной марки, гражданам Германии 27-летним М.Д., О.Г. и Г.Д., завладели двумя телефонами марки «Айфон 6», «Самсунг С6», наручными часами. После чего скрылись в неизвестном направлении.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 168 УК КР («разбой»).



10 марта 2017 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОДИ УУР ГУВД г. Ишкек и УВД Первомайского района задержали: 19-летнего Т.Ж. уроженец Нарынской области, проживающий в столице, учащийся одного из бишкекских вузов; 21-летнего Н.К. уроженец той же области, проживающий в Бишкеке; 20-летнего Т.А. уроженец Иссык-Кульской области, учащийся одного из столичных колледжей; 20-летнего Ч.И. уроженец Чуйской области, проживающий там же.



В качестве вещественных доказательств у задержанного Т. А. изъят пистолет марки МР-654К кал. 4.5мм. кроме того изъяты наручные часы принадлежащие гражданам Германии. В настоящее время вышеуказанные лица, отрабатываются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории г. Бишкек.



Управление уголовного розыска ГУВД столицы просит обратиться граждан, которые могли пострадать от преступных действий задержанных по следующим номерам телефонов 0 550 102 998, 0 709 94 00 22 или же 102. Анонимность гарантируется. Статьи по теме: Добавить комментарий