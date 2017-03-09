ГКНБ задержан активный функционер международной террористической организации

22 февраля 2017 года в ходе контртеррористических мероприятий ГКНБ КР, направленных на нейтрализацию деятельности подпольных террористических ячеек и пособнической инфраструктуры в Кыргызстане, на территории Ошской области задержан активный функционер МТО “Джамаат Таухид ва Джихад” гражданин КР М.М., 1977 г.р., уроженец и житель Кара-Суйского района Ошской области.

В рамках расследуемого уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.375 («Наемничество») и ст.299-1 («Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды») УК КР, установлено, что М.М. на территории Ошской области организовал устойчивый канал вербовки и переправки граждан Кыргызстана в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта для прохождения диверсионно-террористической подготовки и участия в боевых действиях на стороне террористических формирований.

В настоящее время М.М. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.