Юристы политической партии "Ата Мекен" подали судебные иски против президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Искен Афиджанов.
По его словам, вчера Атамбаев унизительно и оскорбительно выразился в адрес политической партии "Ата Мекен" и депутата парламента Омурбека Текебаева. В связи с этим Текебаев принял решение воспользоваться своим конституционным правом по защите чести и достоинства. Адвокаты Таалайгуль Токтакунова и Азиз Канат подали исковое заявление в Первомайский районный суд Бишкека в отношении Атамбаева.
Афидажанов сообщил редакции Zanoza.kg о том, что исковые заявления в суде приняли и зарегистрировали.
В политпартии заявили, что честь партии и его лидера в лице Омурбека Текебаева не продается. В материальном плане она не может быть оценена и она не покупается.
Напомним, 25 февраля, со ссылкой на источники в силовых структурах, в нескольких СМИ появилась новость о том, что на лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Чуть позже стало известно, что дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" завела Генеральная прокуратура относительно материалов по сотовому оператору MegaCom. В воскресенье, около четырех утра, Текебаева задержали в аэропорту и водворили на 48 часов в СИЗО ГКНБ. В поддержку Текебаева прошел митинг с участием депутатов парламента и экс-президента КР Розы Отунбаевой.
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