Глава семейства кухонным ножом убил жену и сына, дочь доставлена в больницу с тяжелыми травмами

6 марта 2017 года примерно в 15:30 в ОВД Сузакского района поступило сообщение о совершенном тяжком преступлении. На место происшествия в айыльный округ Ырыс выезжали следственно-оперативная группа, а также руководство ОВД и прокуратуры. При проведении осмотра на улице у дома был обнаружен труп хозяина жилища К.А. 1962 года рождения с ножевыми ранами. При дальнейшем осмотре во дворе дома обнаружено тело супруги Э.Х. 1963 г.р., а в доме тело сына К.А., 1996 года рождения. У всех ножевые ранения.
Кроме того в территориальную больницу с резаными ранами доставлена дочь мужчины К.Р. 1988 года рождения.
По полученным данным, хозяин дома К.А. 1962 года рождения регулярно проходил лечение в Ошском областном психико-нервологическом диспансере. Ранее он проходил военную службу службу в Афганистане, где и получил контузию.
По предварительным данным, за день до преступления 5 марта в семье произошла ссора. На следующий день отец семейства с утра ушел в мечеть, где пропадал почти целый день. Примерно в 15 часов он вернулся и в ходе ссоры нанес ножевые ранения супруге, сыну и дочери, после чего нанес раны ножом себе.
В настоящее время по данному факту Сузакским РОВД возбуждено уголовное дело по ст.97 ч.2 (“Убийство”) УК КР. Назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Обнаружено и изъято орудие преступления – кухонный нож.
Расследование продолжается.
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