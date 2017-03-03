На юге Кыргызстана мужчина под угрозой расправы вымогал крупную сумму

Бишкек, “Саясат.kg”. Сотрудники УБОП по южному региону задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В УБОП по южному региону ГУБОП МВД КР с заявлением обратился житель Ноокатского района Ошской области и сообщил о фактах вымогательства со стороны некого лица.

В ходе проверки данного факта было установлено, что к местному жителю часто наведывается уроженец Ноокатского района, ныне гражданин России, который, сообщая, что тот якобы должен деньги некой женщине за границей, под угрозой расправы вымогает денежные средства в размере 63 000 сом.

Мужчина даже согласен был брать «долг» частями.

На основании собранных материалов по данному факту в феврале 2017 года отделом ГСУ МВД КР (г.Ош) было возбуждено уголовное дело ст.170 ч.2 (Вымогательство) УК КР. В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками южного управления по борьбе с оргпреступностью в Ноокатском районе при получении части требуемых денежных средств в сумме 5 000 сом с поличным задержан гражданин РФ А.Ш., проживающий в одной из областей, входящей в состав Уральского федерального округа.

В настоящее время проводится расследование.