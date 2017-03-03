Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в разбое, который скрывался от милиции 3 месяца

19 декабря 2016 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась 53-летняя гражданка К.Н.. Заявительница сообщила, что неизвестные лица в ночь с 14 на 15 декабря 2016 года ворвались в кафе расположенное около автобусной остановки МТФ села Аламедин. Злоумышленники, применив физическую силу, угрожая ножом, завладели сотовым телефоном марки «Самсунг Галакси» стоимостью 19 000 сомов, а также денежными средствами в сумме 11 000 сомов. Тем самым причинив ей материальный ущерб в значительном размере на общую сумму 30 000 сомов. После чего скрылись с
места преступления.
По данному факту следственным отделом территориального отдела милиции было возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 168 УК КР (“разбой”).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционерам удалось установить личность подозреваемого – 28-летний Н.Э.. Однако на протяжении трех месяцев мужчина скрывался от следствия и был объявлен в розыск.
В конце февраля текущего хода при проведении дальнейших розыскных мероприятия подозреваемый был задержан на территории Сокулукского района, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР.
Установлено, 28-летний Н.Э. уроженец Ошской области Узгенского района, ранее судим. В настоящий момент обвиняемый водворен в СИЗО. Проводится дальнейшее расследование.
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